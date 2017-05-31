أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

رئيس اللجنة الدولية الأولمبية يهنئ بيراف

نشر يوم 2017/05/31 1516 0 كريم تيغرمت رئيس اللجنة الدولية الأولمبية يهنئ بيراف
هنئ رئيس اللجنة الدولية الأولمبية الألماني توماس باخ، مصطفى بيراف بعد انتخابه لعهدة جديدة على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية منذ أيام.

وتوجّه رئيس اللجنة الدولية الأولمبية، برسالة تهنئة لمصطفى بيراف بعد تجديد الثقة فيه لعهدة ثانية على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية، وجاء في رسالة توماس باخ: "أتوجه لكم بخالص التهاني بعد تجديد الثقة فيكم على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية الرياضية، وأتمنى لكم النجاح في هذه العهدة الجديدة".

وكان مصطفى بيراف قد فاز بإنتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية التي جرت في الـ27 من الشهر الجاري التي شهدت إنسحاب المترشح سيدعلي لبيب، وتقديم المترشح ديب رئيس اتحادية الجيدو بطعون للجنة المختصة بعد خسارته الإنتخابات بداعي حدوث تزوير.

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا