رئيس اللجنة الدولية الأولمبية يهنئ بيراف

وتوجّه رئيس اللجنة الدولية الأولمبية، برسالة تهنئة لمصطفى بيراف بعد تجديد الثقة فيه لعهدة ثانية على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية، وجاء في رسالة توماس باخ: "أتوجه لكم بخالص التهاني بعد تجديد الثقة فيكم على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية الرياضية، وأتمنى لكم النجاح في هذه العهدة الجديدة".

وكان مصطفى بيراف قد فاز بإنتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية التي جرت في الـ27 من الشهر الجاري التي شهدت إنسحاب المترشح سيدعلي لبيب، وتقديم المترشح ديب رئيس اتحادية الجيدو بطعون للجنة المختصة بعد خسارته الإنتخابات بداعي حدوث تزوير.