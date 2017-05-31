الرابطة تعاقب مولودية الجزائر بمباراة دون جمهور

وفي إجتماعها الدوري لدراسة تقارير الحكام الخاصة بالمباريات الأخيرة التي جرت لحساب الجولة الـ27 من البطولة المحترفة الأولى، قررت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم، معاقبة المولودية العاصمية بمباراة دون جمهور، حسب ما أعلن عنه الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، وذلك على خلفية ما قام به الأنصار في مواجهة شباب بلوزداد على ملعب 5 جويلية، برميهم للألعاب النارية داخل الملعب، إضافة لغرامة مالية مقدرة بـ 200 ألف دينار جزائري.

وسيكون العميد محروما من أنصاره عندما يستضيف أولمبي المدية لحساب الجولة الـ29 من البطولة، من جهة أخرى ولنفس السبب تلقى فريق شباب بلوزداد تحذيرا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.