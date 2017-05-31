أرسنال يتحرك بسرعة لحسم صفقة محرز بـ850 مليار

حدد المدرب الفرنسي أرسن فينغر ما قيمته 40 مليون جنيه استرليني ما يعادل حوالي 46 مليون أورو و850 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية من أجل الظفر بخدمات أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وهذا بعدما حصل على موافقة إدارة "المدفعجية" على انتدابه، حسب ما أكدته صحيفة "صن" الإنجليزية اليوم، ويسعى مدرب أرسنال إلى تعويض رحيل لاعبه سانشير في نهاية الموسم الحالي.

ولم يخف فينغر اعجابه الكبير باللاعب الجزائري، الذي قاد فريقه ليستر سيتي إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه، حيث أكد في تصريح سابق له أنه نادم على تضييع صفقة محرز عندما كان لاعبا في لوهافر.