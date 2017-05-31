نادي شالك 04 يكشف عن إستدعاء بن طالب لتربص الخضر
نشر يوم 2017/05/31
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يونس رزيق
كشف نادي شالك 04 الألماني عن تلقي الدولي الجزائري نبيل بن طالب دعوة من المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز من أجل الإنظمام لمعسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، تحضيرا لمواجهة غينيا الودية بتاريخ 6 جوان القادم ، ومواجهة منتخب الطوغو بتاريخ الحادي عشر من نفس الشهر في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2019 المزمع إقامتها بالكاميرون .
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