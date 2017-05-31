رابح سعدان يحتل المرتبة السابعة في قائمة أحسن المدربين الأفارقة عبر التاريخ

وجاء التقني الجزائري في المرتبة السابعة من بين أحسن المدربين الذين تعاقبوا على قيادة المنتخبات الافريقية إثر قيادته للخضر في خمس مناسبات، حيث تمكن من المساهمة كعضو في الطاقم الفني في تأهيل الجزائر إلى كأس العالم 1982 بإسبانيا لأول مرة في تاريخ البلاد، إضافة إلى تأهيله للخضر إلى مونديالي 1986 بالمكسيك و2010 بجنوب إفريقيا.

وقد اختير سعدان سنة 2012 كأحسن مدرب إفريقي لكل الأوقات من طرف الاتفاقية الدولية للرياضة في إفريقيا، خلال طبعتها السادسة آنذاك بالعاصمة المالية باماكو.

كما تمكن الشيخ سعدان من تأهيل الخضر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات، إذ حقق أحسن نتيجة بوصوله إلى الدور النصف النهائي لكان 2010 بأنغولا (انهزام الجزائر ضد مصر 0-4) وفي الفئات الشبانية قاد اللاعب السابق لاتحاد البليدة، زملاء رشيد صبار إلى نهائيات كأس العالم دون 20 عاما باليابان سنة 1979 لأول مرة في تاريخ الكرة الجزائرية.

وتصدر التقني الفرنسي هيرفي رونار، قائمة أساطير التدريب في القارة السمراء بنيله لكأسين إفريقيتين، 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار، يليه المدرب النيجيري الراحل ستيفان كيشي، المتوج بالكان كلاعب في 1994 وكمدرب سنة 2013،السنغالي لمين ندياي جاء ثالثا والفرنسي الراحل برونو ميتسو رابعا، المركز الخامس كان من نصيب الغاني شارل كيمي قيامفي، بينما حل المدرب المصري الشهير حسن شحاتة سادسا وهو المتوج بثلاثة كؤوس إفريقية مع الفراعنة (2006، 2008 و2010)، ليليه الجزائري رابح سعدان سابعا، ثم المصري الآخر الراحل محمود الجوهري في المرتبة الثامنة والذي تحصل على أمم إفريقيا مع مصر كلاعب في 1958 وكمدرب في 1998، تبعه التقني التونسي فوزي البنزرتي تاسعا، والمخضرم الفرنسي كلود لوروا جاء عاشرا، ليختتم فلوران ايبنج من جمهورية الكونغو الديمقراطية قائمة الـ 11 أحسن مدرب في تاريخ الكرة الإفريقية.