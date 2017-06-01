ماضوي يدرس عرضين خليجيين وينتظر ردا حاسما من «الفاف»

تهاطلت العروض على مدرب وفاق سطيف خير الدين ماضوي في الفترة الأخيرة، سواء من البطولة المحلية أو من خارج الوطن، حيث كشفت مصادر موثوقة أن ماضوي يعكف على دراسة عرضين مغريين رفضت مصادرنا الكشف عن هويتهما، واحد من نادٍ سعودي كبير وآخر من نادٍ إماراتي مقابل أجرة شهرية معتبرة، وقد منح موافقته المبدئية وأجّل الجلوس على طاولة المفاوضات إلى ما بعد نهاية الموسم، خاصة أنه منشغل بحسم لقب البطولة مع فريقه. في نفس السياق، وحسب ذات المصادر، لازال المدرب ماضوي ينتظر عرض الاتحادية للإشراف على منصب مدرب مساعد للمنتخب الوطني، بعد أن رفض الرئيس حمّار تسريحه قبل نهاية عقده، حيث يبدي المدرب الشاب رغبة كبيرة في الالتحاق بالعارضة الفنية للمنتخب مباشرة بعد نهاية عقده مع الوفاق، نهاية شهر جوان الحالي، وهو ما جعله يفكر بجدية في المغادرة مباشرة بعد نهاية الموسم وعدم تفويت العروض التي تصله.

حمّار يضع ماضوي أولوية ويتعمّد إحراجه

في ذات السياق، كشف حمّار مع موعد انطلاق إدارته في التحضير للموسم القادم، عن وضعه المدرب ماضوي أولوية في استراتيجية التحضيرات، مؤكدا أنه سيعمل على إقناع المدرب الشاب بالبقاء وتمديد عقده لموسم إضافي، وجاء قرار حمّار رغم علمه بأن المدرب ماضوي مطلوب في العارضة الفنية للمنتخب، ويعلم أنها فرصة لا يمكن لمدرب شاب أن يفوتها، إضافة إلى العروض المحلية والخليجية، مما جعل ماضوي في وضع حرج للغاية خاصة أن رفض عرض الوفاق سيوتر العلاقة مع الرئيس، الذي كان وراء منحه فرصة لعمل كمدرب رئيسي ووضع فيه ثقته في المنافسة الإفريقية.

زرڤان استنفذ العقوبة

اكتفت لجنة الانضباط بعد الاستماع إلى أقوال المدرب المساعد مليك زرڤان، بخصوص التقرير الذي رفعه ضده الحكم بن براهم الذي أدار مواجهة اتحاد الحراش، بعقوبة مواجهة واحدة، والتي استنفذها خلال المباراة السابقة أمام شبيبة الساورة، إضافة إلى غرامة ملايين تقدر بمبلغ 5 ملايين سنتيم، كما وجهت له اللجنة آخر إنذار قبل تسليط عقوبة قاسية عليه.

تام بانغ يتأخر ويزيد من مخاوف ماضوي

تأخر وسط الميدان الكاميروني تام بانغ، عن الحضور في الموعد المتفق عليه أول أمس الثلاثاء، حيث اتصل واعتذر تأخر التحاقه إلى أمس الأربعاء، مما جعله يغيب عن حضور المباراة الودية لسهرة أمس أمام دفاع تاجنانت، والتي راهن عليها الطاقم الفني حتى يكسب اللاعبون مستوى تنافسيا تحسبا لمواجهة «الموب»، خاصة مع ركون التشكيلة إلى الراحة منذ لقاء الساورة، ما زاد من تخوف ماضوي من عدم جاهزية الكاميروني الذي يعد قطعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

ماضوي راهن على بوڤروة أمس أمام تاجنانت

يركز الطاقم الفني على تحضير المهاجم بوڤروة من جميع الجوانب، منذ انطلاق التدريبات تحسبا لمواجهة بجاية، خاصة عقب مغادرة المهاجم رشيد ناجي التدريبات، بعد أن عاودته الآلام، حيث أشركه في التشكيلة الأساسية التي واجهت دفاع تاجنانت سهرة أمس، ووضعه في أحسن الظروف النفسية حتى يواصل الفترة الجيدة التي يمر بها في الجولات الأخيرة، وكان الطاقم الفني قد قسم التعداد إلى تشكيلتين، حيث أشرك كل اللاعبين باستثناء المغضوب عليهم، ولعب كمل لاعب 45 دقيقة.

الملغاشي أمادا يعود الإثنين القادم

حدد وسط الميدان الملغاشي أمادا موعد عودته والالتحاق بتدريبات التشكيلة يوم الإثنين القادم، بعد أن كان قد انتقل على عجالة إلى بلده من أجل الوقوف إلى جانب والدته المريضة، ومن دون أن ينتظر إذن الإدارة التي سارعت إلى جلب محضر قضائي لتسجيل غياباته عن التدريبات، خاصة أن الملغاشي معني بالمغادرة في نهاية الموسم بعد نهاية عقده مع الفريق نهاية الشهر الحالي، ولازال يدين بمستحقات عالقة ينتظر الحصول عليها كاملة قبل المغادرة.