واست هام وواست بروميتش يعودان إلى سباق التعاقد مع سليماني

عاد ناديا واست هام وواست بروميتش الانجليزيان، مجددا، إلى سباق الظفر بخدمات المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني، لاعب ليستر سيتي، وذلك حسبما كشفت عنه تقارير محلية صادرة أمس، والتي أكدت أن واست هام وواست بروميتش لم يفقدا الأمل في ضم مهاجم الخضر خلال الميركاتو الصيفي، بعد أن فشلا في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الفارطة، ومن المنتظر أن يتقدما بعرض رسمي لاستقدامه في الأيام المقبلة.

وحسب ذات التقارير، فإن ليستر سيتي الذي استقدم إسلام سليماني مقابل 30 مليون أورو قد لا يعارض فكرة بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال تلقيه عرضا ملائما، خاصة وأن اللاعب لم يقدم المستوى الذي كان منتظرا منه.

هذا وصنع خبر إمكانية عودة مهاجم الخضر إلى فريقه السابق سبورتينغ لشبونة الحدث عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية، حيث تحدث موقع «ليستر ماركوري» المقرب من النادي عن إمكانية عودة سليماني إلى لشبونة، خاصة وأن النادي البرتغالي يريد استعارته الموسم المقبل، لكن المشكل الوحيد يكمن في الشق المادي، حيث إن سبورتينغ يريد استعارته مقابل 15 مليون أورو، وهوي القيمة التي قد تكون عائقا في طريق عودته، بالنظر إلى أن اللاعب كلف خزينة ليستر سيتي أكثر من 30 مليون أورو الموسم الفارط.