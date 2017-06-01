ألكراز يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي غينيا والطوغو

وأعلن لوكاس ألكراس، عن أسماء اللاعبين خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم الخميس بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى. حيث شهدت القائمة التي كشف عنها التقني الإسباني تواجد أسماء لأول مرة في قائمة المنتخب الوطني الأول على غرار كل من حساني وحمرة، إظافة لعودة كل من سفيان فيغولي وكارل مجاني للقائمة من جديد. وجائت قائمة الكاملة التي أعلن عنها ألكراس على النحو التالي:

حراسة المرمى: مبولحي، رحماني، جيانين

الدفاع: عيسى ماندي، رامي بن سبعيني ، فوزي غلام ، بدبودة ، مجاني ، حساني، عطال، زفان

الوسط: عدلان قديورة ، سفير تايدر، نبيل بن طالب ، ياسين براهيمي ، فيغولي ، بودبوز، بن غيث، حمرة

الهجوم: إسلام سليماني ، رياض محرز ، هلال العربي سوداني، سفيان حني ، إدريس سعدي، مزياني