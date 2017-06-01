ألكاراز يبرر اختياراته ويكشف سعيه لمحو صورة "الكان" السيئة

وتحدث ألكاراز عن عودة كل من كارل مجاني وسفيان فيغولي بعد غيابها عن آخر خرجة للمنتخب الوطني في كأس إفريقيا 2017، حيث قال بخصوصهما "مجاني وفيغولي كانا معاقبان بسبب تصريحاتهما الصحفية، روراوة أبعدهما عن المنتخب الوطني ولم يشاركا في كأس إفريقيا بالغابون". وعن عودتهما قال "هذا أمر طبيعي نظرا لمستوى كل منهما ولما قدماه مؤخرا في فريقيهما".

وعن تواجد قديورة في القائمة وغياب بلكلام رغم نقص منافسة كلا اللاعبين رفقة فريقيهما قال الإسباني "بلكالام ليس في وضعية قديورة لأنه لم يستدعى منذ مدة للمنتخب لكنه لم يستبعد نهائيا، قديورة حضوره كان منتضما في المنتخب الوطني".

أما بخصوص اللاعبين الجدد الذين تم استدعائهم لأول مرة للمنتخب الوطني، أكد ألكراز أن الأسماء المعنية تتمتع بالموهبة وتستحق فرصة ضمن المنتخب، وأعطى مثلا بالوافد الجديد حساني، الذي قال بخصوصه "حساني لاعب متكامل ويلعب في مركزين مختلفين بامكانه إعطاء حلول عديدة". وبخصوص اللاعب حمرة أضاف :"حمرة لاعب شاب وسيكون ضيف القائمة."

وعن غياب بعض الأسماء التي سبق لها التواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني برر ألكاراز قائلا "عاينت 60 لاعبا لكن القائمة تتسع لـ 23 فقط". أما فيما يخص رشيد غزال ومهدي عبيد فأرجع التقني الإسباني غيابهما بسبب الإصابة، مؤكدا في ذات الوقت تواجدهما في القائمة الإحتياطية. وعن بقية اللاعبين على غرار فرحات، بونجاح وغيرهم من اللاعبين أكد الاسباني ابقائه أبواب المنتخب مفتوحة للجميع

الناخب الوطني كشف في الأخير عن أهدافه رفقة التشكيلة التي إختارها بالقول "سنخوض كل مبارياتنا من أجل الفوز، سنضع خطة حسب مستوى اللاعبين وعليهم التحلي بالمسؤولية لمحو صورة الكان السيئة".

وسينطلق تربص المنتخب الوطني يوم غد الـ2 من جوان بمركز سيدي موسى تحظيرا لمباراة غينيا الودية التي تسبق مباراة الطوغو الرسمية لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 ، واللتان ستلعبان في الـ6 والـ11 من جوان الجاري على التوالي.