سوداني يخسر نهائي كأس كرواتيا ويخرج خالي الوفاض

وشارك العربي هلال سوداني في نهائي كأس كرواتيا كأساسي ضمن تشكيلة فريقه ديناموزغرب، إلا أنه لم يتمكن من التسجيل في هذه المباراة رغم ظهوره بمستوى جيد. حيث تلقى رفقاء سوداني ثلاثة أهداف كاملة مقابل هدف واحد لدينامو زغرب جاء في الدقيقة الـ 37 عن طريق دانيال أولمو. ليخرج بذلك إبن مدينة الشلف خالي الوفاض هذا الموسم رفقة فريقه دينامو زغرب، بعد أن أضاع لقب البطولة الأسبوع الماضي.

ورغم انتهاء الموسم بالنسبة لسوداني رفقة فريقه ديناموزغرب بعد نهائي الكأس، إلا أن اللاعب لازال مرتبطا مع المنتخب الوطني أين يتواجد ضمن القائمة المعنية بالتربص المقبل للخضر والذي يسبق مبارتي غينا والطوغو الشهر الجاري.