الجزائريون مصدومون من قائمة ألكاراز ويصفونها بالكاميرا الخفية

وحملت قائمة مدرب فريق غرناطة السابق العديد من المفاجئات بإستدعائه لاعبين مغمورين من البطولة المحلية، وتجاهله العديد من الأسماء التي تصنع الحدث في الدوريات الأوروبية الكبرى على غرار لاعب بوردو آدم وناس الذي أصبح مطلبا للعديد من الأندية العملاقة .

فيما تجاهل ألكاراز كذلك اللاعب الجزائري بغداد بونجاح الذي ينشط في فريق السد القطري، بالرغم من إحتلاله وصافة هدافي الموسم الحالي للدوري القطري، برصيد 23 هدفاً، بفارق هدف وحيد خلف الدولي المغربي يوسف العربي مهاجم لخويا.

وتواصلت مفاجئات ألكاراز بإستبعاده زين الدين فرحات الذي يعتبر من بين أحسن اللاعبين في فريقه لوهافر الفرنسي، فبالرغم من زيارة ألكاراز للاعب السابق لفريق إتحاد العاصمة خلال جولته الأوروبية الأخيرة إلا أنه تخلى عن إبن برج منايل بسبب غلاء المناصب في مركز جناح الأيمن الذي يشغله لاعب ليستر سيتي رياض محرز .

وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن إمتعاضهم من القائمة التي كشف عنها المدرب الإسباني حيث سجلنا العديد من التعليقات الساخرة حول قائمة ألكاراز التي تم وصفها بالكاميرا الخفية .