زطشي يعين "بوراس" مدربا لحراس المرمى

عين رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي مدرب الحراس "عزيز بوراس" ضمن الطاقم الفني للمنتخب الوطني من أجل الإشراف على الثلاثي "مبولحي ، رحماني وجيانين " المعنيين بحراسة عرين الخضر خلال المواعيد المقبلة .

هذا ومن المنتظر أن يباشر عزيز بوراس مهامه صبيحة اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى تحسبا لمواجهة غينيا الودية ، ومواجهة منتخب لطوغو في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 .

هذا وسبق لعزيز بوراس العمل في نادي سوشو الفرنسي، كما أنه كان ضمن صناع الإنجاز القطري في كأس الخليج 2014 رفقة المدرب جمال بلماضي .