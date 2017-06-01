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زطشي يعين "بوراس" مدربا لحراس المرمى

نشر يوم 2017/06/01 696 0 يونس رزيق زطشي يعين "بوراس" مدربا لحراس المرمى

عين رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي مدرب الحراس "عزيز بوراس" ضمن الطاقم الفني للمنتخب الوطني من أجل الإشراف على الثلاثي "مبولحي ، رحماني وجيانين " المعنيين بحراسة عرين الخضر خلال المواعيد المقبلة .

هذا ومن المنتظر أن يباشر عزيز بوراس مهامه صبيحة اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى تحسبا لمواجهة غينيا الودية ، ومواجهة منتخب لطوغو في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 .

هذا وسبق لعزيز بوراس العمل في نادي سوشو الفرنسي، كما أنه كان ضمن صناع الإنجاز القطري في كأس الخليج 2014 رفقة المدرب جمال بلماضي .

 

 

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