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عطال ومزياني يدخلان تاريخ الخضر ويلتحقان برحيم وماتام وبوعصيدة

نشر يوم 2017/06/01 237 0 يونس رزيق عطال ومزياني يدخلان تاريخ الخضر ويلتحقان برحيم وماتام وبوعصيدة
ضمت قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها الناخب الوطني لوكاس ألكاراز صبيحة اليوم الثنائي "يوسف عطال"و"الطيب مزياني "اللذان ينشطان في صفوف الصاعد الجديد إلى حظيرة الكبار نادي بارادو .

ويعتبرهذا الثنائي من بين اللاعبين القلائل الذين سيحملون قميص المنتخب في الوقت الذي كانت فيه أنديتهم في الدرجة الثانية، حيث لم يسبق وأن شهد تاريخ الكرة الجزائرية نفس الحادثة بإستثناء إستدعاء اللاعب السابق عز اليدن رحيم سنة 1995 لقائمة الخضر بالرغم من أن فريقه كان ينشط في القسم الوطني الثاني، بالإضافة إلى اللاعب رضا ماتام الذي تلقى دعوة من المدرب السابق رابح ماجر عندما كان فريقه وفاق سطيف ينشط في القسم الثاني، ومدافع مولودية الجزائر كمال بوعصيدة الذي واجه منتخب ساحل العاج سنة 2003 بعد تلقيه دعوة من المدرب جورج ليكينس بالرغم من سقوط فريقه في ذلك الموسم.

 

 

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