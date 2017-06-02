بالفيديو.. القاء القبض على أسطورة الغولف تايغر وودز

وجدت الشرطة البطل الأمريكي المتوج بأربعة عشر بطولة كبرى، فجر الإثنين الماضي على متن سيارته بالقرب من مقر إقامته في منطقة جوبيتر في ولاية فلوريدا، نائما على مقود سيارته ورفض أسطورة الغولف الخضوع لفحص الكشف عن الكحول، ليتم اقتياده إلى مركز الشرطة وأدخل سجن المقاطعة، ليطلق سراحه بعد ساعتين من اعتقاله بعدما وقع على تعهد.

وقدم وودز اعتذاراته، وأكد أنه لم يكن تحت تأثير الكحول وإنما تحت تأثير تناول الأدوية كما أن بيان الشرطة الأمريكية أكد أيضا خلو جسمه من الكحول، وغاب أسطورة الغولف عن مضامير اللعبة مند مدة بسبب معاناته من إصابة على مستوى الظهر، حيث أجرى عملية جراحية جديدة في ظهره، هي الرابعة له منذ 2014.