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إدريس سعدي .. فخور بأول استدعاء لي مع الخضر وشكرا للجميع

نشر يوم 2017/06/02 1 0 كريم تيغرمت إدريس سعدي .. فخور بأول استدعاء لي مع الخضر وشكرا للجميع
كشف الجزائري إدريس سعدي مهاجم نادي كورتري البلجيكي، عن سعادته وفخره الكبيرين بأوّل إستدعاء له مع المنتخب الوطني، تحسبا لمباراتي غينيا والطوغو يومي الـ6 والـ11 من الشهر الجاري.

نشر إدريس سعدي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مباشرة بعد إعلان الناخب الوطني ألكاراز عن قائمة اللاعبين المعنية بتربص الخضر، قال من خلالها "أنا سعيد جدا وفخور بإستدعائي إلى المنتخب الجزائري أشكر كل الذين شجعوني برسائلهم"، وتألق سعدي هذا الموسم رفقة فريقه كورتري البلجيكي الذي يلعب فيه على شكل إعارة من نادي كارديف سيتي الويلزي، وتمكن هذا الموسم من تسجيل 15 هدفا في البطولة البلجيكية.

وينطلق المنتخب الوطني الجزائري تربصه اليوم بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى، تحت قيادة الناخب الوطني الجديد لوكاس ألكاراز.

 

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