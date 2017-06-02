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زيدان يستعين بالفيلم الملحمي "300" لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة جوفنتوس

نشر يوم 2017/06/02 104 0 سميرة.ل زيدان يستعين بالفيلم الملحمي "300" لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة جوفنتوس
استعان المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان، بفيلم "300" الملحمي من أجل تحفيز لاعبيه قبل مواجهة نهائي رابطة الأبطال الأوروبية غدا السبت أمام جوفنتوس الإيطالي.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية على موقعها الإلكتروني، في تقرير حصري أن زيدان يستعمل لقطات من فيلم "300" الأمريكي الشهير، لتحفيز لاعبيه في مواجهة النهائي لرابطة الأبطال الأوروبية التي ستلعب غدا السبت أمام جوفنتوس الإيطالي في مدينة كارديف الويلزية، وذكرت ذات الصحيفة أن المدرب الفرنسي أعاد الخطاب الأخير في الفيلم للملك ليونيداس وعلق عليه بأن الفريق الإسباني يشبه جنود أسبارطة الذين يقاتلون من أجل البقاء في الوقت الذي يرغب العالم كله في رؤيتهم يفشلون.

وكرر "زيزو" على مسامع لاعبيه عدة جمل استعملت في الفيلم الملحمي مثل "الجميع ضدنا"، "نحن وحيدون أمام العالم"، "لابد من القتال لأجل عائلتنا وأطفالنا" و مثل جملة "وسائل الإعلام ترغب في التشفي فينا وفي خسارتنا".

 

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