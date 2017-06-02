حمري يحتوي أزمة المستحقات والتحضيرات الجدية لمباراة المولودية تنطلق

عادت الأمور إلى نصابها الطبيعي في بيت سريع غليزان، أول أمس، وهذا بعد الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس إدارة الفريق محمد حمري مع اللاعبين والطاقم الفني، بعد الإفطار، وهو الاجتماع الذي أعلم فيه ربان سفينة «أسود مينا» أشباله بضخه أجرة شهرية في أرصدتهم البنكية، مع مطالبتهم باحترام ألوان الفريق وتشريف عقودهم والعمل بجهد في التدريبات من أجل إنقاذ الفريق من شبح السقوط، وهو الأمر الذي وعد زملاء القائد محمد زيدان رئيسهم بالعمل بكل جهد من أجل بلوغه، وتجسّد ذلك على أرض الواقع، من خلال اكتمال التعداد في التدرييات أمس، وهو ما أراح كثيرا المدرب معز بوعكاز، كونه سمح له بالشروع في تطبيق برنامجه التحضيري تحسبا لمواجهة مولودية الجزائر المقررة هذا الأربعاء بداية من الساعة الخامسة مساء على أرضية ملعب الشهيد زوقاري الطاهر، لحساب الجولة الـ28 من الرابطة المحترفة الأولى.

700 شرطي لتأمين لقاء السريع والعميد

على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأمنية لولاية غليزان، خلال ندوة صحفية عقدتها صبيحة أول أمس الخميس، عن اتخاذها إجراءات أمنية مشددة بمناسبة لقاء هذا الأربعاء الذي سيجمع السريع بضيفه مولودية الجزائر، منها تخصيص 700 شرطي لتأمين المباراة وضمان مرورها في ظروف جيدة، كما حرص ممثلو الأمن العمومي على توجيه رسالة لأنصار السريع بالالتزام بالروح الرياضية مثلما تعودوا عليه منذ بداية الموسم والعمل على تشجيع فريقهم على تحقيق الفوز، في إطار ما يسمح به القانون بعيدا كل البعد عن التصرفات الطائشة.

مواجهة اتحاد الحراش على الساعة الخامسة مساء

في المقابل، رسّمت الرابطة الوطنية لكرة القدم مواجهة السريع ومضيّفه اتحاد الحراش لحساب الجولة الـ29 من البطولة، يوم السبت 10 جوان بداية من الساعة الخامسة مساء على أرضية ملعب أول نوفمبر بالحراش، وهذا في توقيت موحد مع جميع مباريات الأندية المعنية بورقة البقاء، ما سيضمن على الأقل إحترام أخلاقيات اللعبة من طرف جميع الفرق.