عودية يقترب من العودة وحمّار يلتقي نساخ الأسبوع القادم

في سياق ذي صلة، أكدت مصادر إدارية أن الأزمة المالية عائق حقيقي أمام إتمام الرئيس حمّار لتحركاته وضمان الصفقات، حيث ينتظر ترسيم عقد جازي أو التعجيل في دخول إعانتي البلدية والولاية لبداية حسم الصفقات. ودائما بخصوص الاستقدامات، كشفت مصادر موثوقة أن المحادثات الهاتفية التي جمعت الرئيس حمّار بالظهير الأيسر لمولودية وهران نساخ، تسير في الطريق السليم، بعد تقارب وجهات النظر بين الطرفين، وقد تمّ تحديد موعد مع اللاعب من أجل الخوض في بقية التفاصيل الأسبوع القادم، ومن ثم إيجاد حل نهائي للجهة اليسرى من الدفاع التي ظلت تعاني منذ مغادرة محمد لقرع.

حمّار يفكر في تحويل جحنيط أو جابو لمواجهة الأزمة المالية

ينتظر الرئيس حسان حمّار وصول عروض خارجية لوسط الميدان أكرم جحنيط، الذي لازال مرتبطا لموسم إضافي مع الفريق، مبديا استعداده للتفاوض على تسريح اللاعب إذا كان العرض المالي جيدا لفريقه، لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي يشكو منها، كما تأمل الإدارة في استعجال تسريح الوسط الهجومي عبد المؤمن جابو مع نهاية الموسم للاستفادة من عائدات تحويله، خاصة أن اللاعب لازال مرتبطا لفترة 6 أشهر، في الوقت الذي يفضل اللاعب المواصلة إلى غاية شهر ديسمبر حتى يغادر من دون ورقة تسريح، وهو ما كان مصدر خلاف بين الإدارة واللاعب.

.. والتقى المدافع عطو وأقنعه بالتوقيع 5 مواسم

نجح الرئيس حمّار خلال لقائه بالمدافع المحوري الشاب عطو، وبحضور مناجيره، إلى التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدافع الشاب الذي اقتنع بالتوقيع على عقد طويل المدى يمتد إلى 5 مواسم، حيث باشر الشاب عطو التدرب مع تشكيلة الأكابر طيلة الأيام الفارطة، خاصة أنه سيكون محسوبا على تعداد الأكابر منذ الموسم القادم، وسارعت الإدارة إلى ترسيم ضمه وتعويض زميله المدافع ساعد الذي لم تعد لديه أي رغبة في البقاء، ويطالب بالحصول على تسريحه مع نهاية الموسم مباشرة.

تام بانغ يلتحق أخيرا ويباشر التدريبات

التحق أخيرا وسط الميدان الكاميروني تام بانغ بمدينة سطيف، وبتدريبات التشكيلة منذ حصة الاستئناف سهرة أمس الجمعة، متأخرا عن الموعد الذي حددته معه الإدارة بـ3 أيام، بعد أن كان الاتفاق على يوم الثلاثاء، وهو ما أثار حفيظة الطاقم الفني والمدرب الرئيسي ماضوي، خاصة أن التشكيلة تحضّر لمواجهة ستحدد هوية البطل بنسبة كبيرة، وقد باشر تام بانغ التدريبات مع المجموعة والاستعداد لمواجهة الأربعاء التي سيشارك فيها أساسيا رغم غيابه عن التدريبات لفترة 10 أيام، باحتساب الأسبوع الذي قضاه في بلده. للإشارة، فإن ماضوي كان يحضّر كنيش لخلافة تام بانغ في حال غيابه.

ألكاراز خدم مصالح الوفاق

لم تعلق إدارة وفاق سطيف ولا الطاقم الفني عن عدم وجود أي اسم من تعداد الفريق ضمن قائمة المنتخب الوطني، التي أعلن عنها الناخب الوطني ألكاراز، حيث كانت الأنظار موجهة إلى المدافع كنيش الذي كان مرشحا بقوة للتواجد في القائمة رفقة زميله جابو بدرجة أقل، حيث أن القرار خدم كثيرا مصالح التشكيلة السطايفية في هذه الفترة الحساسة من الموسم، التي تحتاج فيها إلى خدمات كل الركائز.

الحصة التدريبية الأخيرة في سطيف والتنقل بعد الإفطار

برمج الطاقم الفني الحصة التدريبية الأخيرة أمسية الثلاثاء في نفس موعد المباراة بداية من الخامسة على أرضية ملعب 8 ماي، على أن يكون موعد التنقل مباشرة عقب مأدبة الإفطار الجماعية التي أعدتها الإدارة، ومن ثم تجميع اللاعبين مباشرة بعد الإفطار للتنقل تجاه مدينة بجاية القريبة، حيث سيقيم التعداد ليلة اللقاء في انتظار أن يلتحق الأنصار بقوة إلى ملعب بجاية منذ منتصف يوم الأربعاء.