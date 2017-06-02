مرسيليا يعرض 600 مليار لضم محرز وبرشلونة يراقب

ويس مورغان: «من الصعب تقبل فكرة رحيل محرز عن ليستر سيتي»

دخل نادي أولمبيك مرسيليا في مفاوضات رسمية مع نادي ليستر سيتي بخصوص التعاقد مع محرز، حيث كشفت صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية أن مسؤولي نادي الجنوب الفرنسي باشروا مفاوضاتهم الرسمية وعرضوا مبلغ 35 مليون أورو، ما يعادل حوالي 600 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية، وهو المبلغ الذي أكدت ذات المصادر أنه لا يلبي طموحات مالكي ليستر سيتي، الذين حددوا سعر 60 مليون أورو، 1000 مليار سنتيم، للتخلي عن خدمات اللاعب، بينما يواصل مفاوضو «لوام» مساعيهم للتوصل إلى أرضية اتفاق نهائية.

بدوره، يستعد نادي برشلونة لدخول المفاوضات لاقتناع إدارة «جوزيب ماريا بارتوميو» بضرورة تدعيم تشكيلة البرصا بلاعبين موهوبين للعودة إلى المنافسة على جميع الألقاب الموسم القادم، بعدما فشلوا في الفوز بأكثر من لقب كأس ملك إسبانيا الذي يحمل أهمية كبيرة للفريق هذا الموسم.

على صعيد آخر، احتل الدولي الجزائري المركز الـ57 أوروبيا للاعبين الأكثر مشاركة هذا الموسم في أكبر خمس دوريات في القارة العجوز، حيث شارك محرز في 54 مباراة هذا الموسم في كل المنافسات بما فيها رابطة أبطال أوروبا التي بلغ الفريق دورها ربع النهائي، وهذا بعدد دقائق بلغ 4303 دقيقة في القائمة التي يتصدرها مهاجم أتليتيكو مدريد ومنتخب فرنسا أنطوان غريزمان بـ63 مباراة بـ5454 دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن رياض محرز هو الجزائري الوحيد الذي سجل تواجده ضمن قائمة أكثر 100 لاعب مشاركة هذا الموسم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

قائد ليستر سيتي مورغان: «محرز ذاق طعم المجد وساهم في تحقيقنا للمستحيل»

كشف قائد نادي ليستر سيتي الانجليزي، «ويس مورغان»، عن حسرته لرغبة النجم الدولي الجزائري رياض محرز في مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أشار مورغان إلى أن محرز ساهم بشكل فعال وبأكبر قسط في تحقيق «الفوكسيز» للمستحيل، بتتويجهم التاريخي لأول مرة بلقب الدوري الانجليزي الممتاز وكذا تتويجه الشخصي بجائزة أفضل لاعب في انجلترا للموسم المنصرم، معتبرا الدولي الجزائري ذاق طعم المجد وهو ما جعل طموحاته تكبر أكثر، وأصبح يتطلع للالتحاق بفريق أكبر، وهو ما اعتبره طموحا مشروعا للدولي الجزائري رغم صعوبته عليه وعلى رفاقه.

حيث صرح مورغان لشبكة «أو أس بي أن» البريطانيبة قائلا: «من الصعب سماع رغبة محرز في مغادرة فريقنا خلال الصيف القادم، هذه الفكرة صعب تقبلها، لقد تقاسمنا لحظات رائعة وتجاربا عظيمة، لقد كان محرز الجزء الأكبر من الفريق الذي توج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز وساهم في تحقيقنا للمستحيل»، مضيفا: «رغم أن الأمر صعب ومخيب لنا، إلا أنني أتفهم أنه لايزال لاعبا شابا، إنه لاعب موهوب جدا وطموحاته كبيرة جدا»، وتابع: «أعتقد أن محرز ذاق طعم المجد ويريد تذوق المزيد من هذا، وهو ما يمكننا تفهمه»، وختم مورغان قائلا: «ربما يعتقد محرز أنه سيكون لديه فرصة للعثور على كل ذلك مرة أخرى في ناد مختلف، ومهما حدث فأنا أتمنى الأفضل له رغم أملي الكبير في بقائه رفقة بقية كوادر ليستر سيتي».