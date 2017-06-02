تربص «الخضر» ينطلق واللاعبون يتعرفون على طريقة عمل ألكاراز

انطلق، سهرة اليوم، تربص المنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، وذلك تحضيرا للمباراة الودية المنتظرة أمام غينيا يوم الثلاثاء القادم ومواجهة الطوغو يوم 11 جوان، برسم الجولة الأولى تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 بالكاميرون، حيث عاد لاعبو الخضر مجددا لأجواء التحضيرات مع المنتخب الوطني بعد طول غياب، بحكم أن آخر تجمّع لهم مع المنتخب كان بمناسبة فعاليات «كان 2017» بالغابون.

كما كان اليوم فرصة للاعبي الخضر للتعرف على مدربهم ألكاراز، الذي خلف ليكانس على العارضة الفنية مؤخرا، ونفس الشيء بالنسبة لمساعديه خيسوس كانداس وأنخيل كامبوس، إضافة إلى مدرب الحراس عزيز بوراس، الذي عينته الاتحادية الجزائرية رسميا، أول أمس، وبالرغم من أن ألكاراز سبق له وأن التقى مع معظمهم سواء المحترفين خلال الجولة الأوروبية التي برمجها في وقت سابق من أجل التعرف عليهم، خصوصا الركائز منهم، أو المحليين الذين أشرف على البعض منهم سابقا مثل الحارس رحماني، إلا أن الحصة التدريبية الأولى للخضر بقيادة ألكاراز كانت أول مناسبة له لبدء عمله مع المنتخب الأول ميدانيا، وفرصة للتعرف على باقي لاعبيه الذين استدعوا لأول مرة لتمثيل الجزائر، أو الذين لم تسنح له فرصة ملاقاتهم في جولته الأخيرة. هذا وبدأ توافد لاعبي المنتخب الوطني على مركز سيدي موسى، مساء أمس، بعدما حددت الفاف الساعة السابعة كتوقيت لانطلاق التربص، وتواجد جميع اللاعبين في المركز ماعدا الذين تم الترخيص لهم بالغياب لانشغالهم مع أنديتهم، وذلك حتى يكونوا جاهزين لتناول الإفطار، ومن ثم الذهاب لتجهيز أنفسهم لأول حصة تدريبية التي برمجت في حدود الساعة العاشرة ليلا، وفضل الطاقم الفني أن تكون خفيفة في أول يوم من التربص.

من جهة أخرى، رخّصت الفاف للاعبي العميد وإتحاد الجزائر، إبراهيم بدبودة وبن غيث الالتحاق اليوم بتربص الخضر، بسبب انشغالهما مع نادييهما وتواجدهما خارج الوطن للمشاركة في المنافسة الإفريقية، في حين سمحت لكارل مجاني بالالتحاق غدا الأحد بالتربص بسبب خوضه رفقة فريقه طرابزون سبور آخر مواجهة في البطولة التركية أمام بورصا سبور.

الطاقم الفني يبرمج حصة قبل الإفطار وأخرى بعده بدءا من اليوم

برمج الطاقم الفني للمنتخب الوطني، بقيادة ألكاراز، حصتين تدريبيتن في باقي أيام التربص، بعدما قرر رفع وتيرة التحضيرات تدريجيا، حيث سيتدرب الخضر في مناسبتين بدءا من اليوم، أين تجرى الحصة الأولى في حدود الساعة السابعة مساء، وذلك بسبب شهر الصيام، وسيقوم فيها ألكاراز بتقسيم لاعبيه لفوجين، الأول يضمّ اللاعبين الذين يعانون من نقص المنافسة وسيعملون مع المحضّر البدني في قاعة تقوية العضلات، مع تسطير برنامج خاص لكل لاعب وحالته البدنية والصحية، أمّا الفوج الثاني الذي يضمّ اللاعبين الذين شهدوا برنامجا مكثفا طيلة الموسم مع أنديتهم والتحقوا بالتربص مرهقين، سيكونون معنيين بحصة تدليك، في حين تم الإبقاء على الحصة التدريبية الثانية على الساعة العاشرة، يوميا، أين سيعمل ألكاراز مع لاعبيه من الجانب التقني بدرجة أكبر.

مدرب الحراس الجديد بوارس يباشر عمله رسميا

باشر مدرب الحراس الجديد للمنتخب الوطني، عزيز بوراس، أمس، عمله بصفة رسمية بعد أن تم تعيينه في هذا المنصب خلفا للمدرب السابق، مايكيل بولي، من طرف الفاف أول أمس فقط، حيث كانت الفرصة لبوراس لاكتشاف أجواء التربص والتعرف على لاعبي الخضر، وبالخصوص الحراس الثلاثة مبولحي، رحماني وجيانين، حارس مرمى كليرمون فوت اللفرنسي، الذي يشارك هو الآخر لأول مرة في تربص الخضر رفقة لاعبين آخرين في صورة إلياس حساني وإدريس سعدي.

اللاعبون يقابلون وسائل الإعلام سهرة اليوم

سيقابل لاعبو المنتخب الوطني، سهرة اليوم، مختلف ممثلي وسائل الإعلام في منطقة مختلطة قبل بداية الحصة التدريبية المبرمجة على الساعة العاشرة ليلا، وذلك من أجل الحديث عن المباراتين القادمتين اللتين تنتظرهما أمام كل من غينيا والطوغو على التوالي، فضلا عن الاستحقاقات القادمة التي تنتظرهم مع الخضر ونظرتهم لها، على غرار «كان 2019» بالكاميرون وتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، وحتى مشوارهم الخاص مع أنديتهم وتطلعاتهم المستقبلية.