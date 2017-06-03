إتحاد العاصمة يُضيع الفوز في الدقيقة الأخيرة ضد الزمالك المصري

فرط إتحاد العاصمة في العودة بالزاد كاملا بتعادله بهدف لمثله في الدقيقة الأخيرة ضد الزمالك المصري،

في المواجهة التي جمعتهما بملعب برج العرب، برسم الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم .

فاروق شافعي سجل هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة الثلاثين من الشوط الأول، وسجل للزمالك إيمانويل مايوكا في الدقيقة 93، ليفرط الاتحاد في النقاط الثلاث التي كانت ستمكنه من اعتلاء صداة ترتيب المجموعة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني الزمالك المصري ، لكن الهدف القاتل للزمالك قلب الموازين ليحتل بذلك الاتحاد المركز الثاني مناصفة مع الأهلي الطرابلسي الليبي برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الزمالك المصري.