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لاعبو المنتخب المغربي يدخلون في شجار مع أنصارهم

نشر يوم 2017/06/03 258 0 سميرة.ل لاعبو المنتخب المغربي يدخلون في شجار مع أنصارهم
دخل بعض لاعبي المنتخب المغربي في مناوشات وملاسنات مع الجماهير التي كانت حاضرة في ملعب أدرار بمدينة أكادير خلال المباراة الودية التي جمعته بالمنتخب الهولندي الاربعاء الماضي، وهذا بسبب اللاعب زياش.

هتفت الجماهير المغربية مطولا باسم اللاعب حكيم زياش الذي رفض دعوة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، وهذا تعبيرا منهم على غضبهم من أداء اللاعبين خلال المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الهولندي مساء الاربعاء، وأثار هذا التصرف استياء لاعبي "أسود الاطلس" حيث دخل عددا منهم في ملاسنات مع بعض من الجمهور الحاضر، بين شوطي المباراة حسب ما اظهره شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر الفيديو اللاعبان يونس بلهندة ونبيل درار وهما يتشاجران مع الجمهور المغربي الذي تابع اللقاء و تلفظا بكلمات نابية أثارت حفيظة الجماهير، وكان اللاعب زياش قد رفض دعوة مدرب منتخب بلده لمواجهة المنتخب الهولندي الودية، احتجاجا على ابعاده من نهائيات كأس أمم افريقيا 2017.

 

 

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