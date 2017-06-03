مدرب أرسنال فينغر.. أحب كثيرا محرز ولم نقدم له عرض رسمي

وقال فينغر في حوار مع قناة "بيين سبورتس" القطرية: "لم نقدم بعد عرضا رسميا لمحرز، ولكن شخصيا أنا أحب كثيرا هذا اللاعب منذ أن شاهدت في الموسم الماضي تأثيره الكبير في تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري"، وأضاف المدرب الفرنسي قائلا: "صحيح أن الجميع توقع منه الكثير في هذا الموسم مثله مثل باقي اللاعبين في ليستر سيتي ولكنهم لم يحققوا شيئا بسبب الضغوطات المتواصلة عليهم، وهذا لا يقلل أبدا من قدرات وامكانات محرز"، أما فيما يخص إمكانية تقديم عرض مالي لإدارة "الثعالب" من أجل اللاعب الجزائري فقد أبفى فينغر الغموض في هذا الخصوص وقال: "قلت أننا لم نقدم عرض رسمي بعد، وهذا يعني أنه يمكننا أن لانفعل ذلك أبدا و يمكن أن يحدث في القريب، لايمكنني التأكيد أو النفي".

وكان محرز قد تقدم بطلب رسمي لإدارة ليستر سيتي الأسبوع الماضي، من أجل السماح له بمغادرة الفريق هذا الصيف، وهو الطلب الذي وافق عليه المالك التايلاندي إلا أنه حدد قيمة اللاعب الجزائري ب60 مليون أورو، ويبقى المدرب فينغر أكثر المهتمين بخدماته خاصة بعدما فشل الموسم الماضي في ضمه إلى نادي "المدفعجية".