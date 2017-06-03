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تأخر في تحضيرات مونديال كرة اليد يهدّد سمعة الجزائر

نشر يوم 2017/06/03 1 0 كريم تيغرمت تأخر في تحضيرات مونديال كرة اليد يهدّد سمعة الجزائر
تهدّد الكرة الصغيرة سمعة الجزائر أمام الدول والهيئات العالمية، قبل أقل من شهر ونصف عن إنطلاق بطولة العالم لكرة اليد لأقل من 21 سنة المقرر إجراؤها بالجزائر، وذلك في ظل التأخر الكبير الذي تشهده التحضيرات.

 تأخر كبير تسجله الإتحادية الجزائرية لكرة اليد على مستوى المنشآت، قبل عشرة أيام عن وصول الخبراء والمراقبين الدوليين لمعاينة مدى جاهزية الجزائر لإحتضان هذا المحفل الدولي، حيث لم يتم بعد الإنتهاء من أشغال تهيئة قاعات المنافسة ومراكز التدريب والإقامة، كما لم يتم بعد إطلاق الموقع الرسمي للدورة، كما حددت اللجنة الدولية تاريخ الـ16 من شهر جوان الجاري كآخر أجل لتجهيز كل الأمور لضمان نجاح المونديال.  

 وقال لحبيب لعبان رئيس الإتحادية الوطنية لكرة اليد في تصريح خص به تلفزيون "النهار" قائلا: "نسجل تأخرا في الأشغال، لدينا آجال علينا إحترامها ونعطي الأولوية في ذلك للأكثر أهمية على غرار تجهيز القاعات في أقرب الآجال". وبرر لعبان هذا التأخر بالقول: "لم نقم بأي شيء منذ أزيد من سنتين والآن نحاول تدارك ذلك في فترة لا تتجاوز شهرين ونصف، الأمور صعبة وإن لم تتظافر جهود الكل سيكون من الصعب تدارك هذا التأخر".   

 

 

 

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