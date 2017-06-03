بالصور والفيديو.. انطلاق تربص المنتخب الوطني وزطشي يفطر مع اللاعبين

واجتمع الناخب الوطني بلاعبيه بعد الإفطار في حدود الساعة التاسعة ليلا، حسب بيان الغتحادية الجزائرية لكرة القدم، على موقعها الرسمي اليوم، وكان أول لقاء بينهم قبل الإفطار عندما بدأ اللاعبون في الوصول إلى مركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات، بينما انطلقت الحصة التدريبية على الساعة 22 ليلا، وتحدث ألكاراز مع اللاعبين وشرح لهم طريقة عمله و الأهداف المسطرة.

وشهد اليوم الأول من ترص المنتخب الوطني، تناول رئيس "الفاف" خير الدين زطشي وجبة الإفطار مع اللاعبين الذي يكون هو الآخر أول لقاء له مع لاعبي المنتخب الوطني على اعتبار أنهم لم يجروا أي تربص بعد كأس أمم افريقيا بالغابون، وحيا زطشي الحرارة و الإرادة التي يتمتع بها رفقاء الحارس مبولحي، كما تابع الحصة التدريبية باهتمام كبير.

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