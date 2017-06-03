نهائي رابطة الأبطال الأوروبية.. "BBC " جوفنتوس في مواجهة "BBC" مدريد

وتمكن ثلاثي النادي الملكي، من قيادة الفريق لصدارة الأندية الأوربية كأحسن هجوم في دوري الأبطال هذا الموسم، ويعتبر الأكثر فعالية في المنافسة بـ32 هدف، سجل منها نجم الفريق كريستيانو رونالدو 10 أهداف، وهو أمام فرصة كبيرة لتنصيب نفسه هدافا للبطولة في منافسة الهداف الحالي ليونل ميسي الذي سجل 11 هدفا، خاصة وأن النجم البرتغالي سجل على حارس جوفنتوس بوفون في أربع مناسبات خلال المواجهات الأربع التي جمعتهما.

ويكون ثلاثي ريال مدريد تجاوز ثلاثي جوفنتوس للوصول الى مبتغاه في هذا اللقاء، ويعتبر الفريق الايطالي أقوى دفاع في دوري الأبطال هذا الموسم، بقيادة كيليني، حيث لم يتلق شباك جوفنتوس سوى 3 أهداف من 12 مباراة في دوري الأبطال، ويسعى دفاع اليوفي تأكيد تفوقه أمام هجوم الريال في آخر محطة من دوري أبطال أوروبا