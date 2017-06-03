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نهائي رابطة الأبطال الأوروبية.. "BBC " جوفنتوس في مواجهة "BBC" مدريد

نشر يوم 2017/06/03 212 0 كريم تيغرمت نهائي رابطة الأبطال الأوروبية.. "BBC " جوفنتوس في مواجهة "BBC" مدريد
سيكون سهرة اليوم "BBC" جوفنتوس في مواجهة "BBC" ريال مدريد لتنشيط نهائي دوري أبطال أوروبا، ولحسم الجدل حول الأفضل من بين ثلاثي اليوفي في خط الدفاع بونوتشي، بارزالي وكيليني، مقابل ثلاثي الريال في خط الهجوم بن زيمة، بال وكريستيانو.

 وتمكن ثلاثي النادي الملكي، من قيادة الفريق لصدارة الأندية الأوربية كأحسن هجوم في دوري الأبطال هذا الموسم، ويعتبر الأكثر فعالية في المنافسة بـ32 هدف، سجل منها نجم الفريق كريستيانو رونالدو 10 أهداف، وهو أمام فرصة كبيرة لتنصيب نفسه هدافا للبطولة في منافسة الهداف الحالي ليونل ميسي الذي سجل 11 هدفا، خاصة وأن النجم البرتغالي سجل على حارس جوفنتوس بوفون في أربع مناسبات خلال المواجهات الأربع التي جمعتهما.

ويكون ثلاثي ريال مدريد تجاوز ثلاثي جوفنتوس للوصول الى مبتغاه في هذا اللقاء، ويعتبر الفريق الايطالي أقوى دفاع في دوري الأبطال هذا الموسم، بقيادة كيليني، حيث لم يتلق شباك جوفنتوس سوى 3 أهداف من 12 مباراة في دوري الأبطال، ويسعى دفاع اليوفي تأكيد تفوقه أمام هجوم الريال في آخر محطة من دوري أبطال أوروبا

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