غي رو.. العنصرية سبب استبعاد بن زيمة من منتخب فرنسا

وقال المدرب السابق لنادي أوكسير الفرنسي، في حوار خص به صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اليوم، أنه واحد من الشعب ويذهب دائما إلى المقاهي الشعبية في مدينة أوكسير ويستمتع كثيرا إلى ما يقوله الناس واعتبر الكثير منهم عنصريون، وقال أيضا:"عندما تم استبعاد بن زيمة من المنتخب الفرنسي، أظهر استفتاء أن 70 بالمائة من الفرنسيين لا يريدونه، لكن الأشخاص الذين صوتوا لايذهبون إلى الأحياء الشعبية"، وأضاف: "يلعب بن زيمة منذ ثماني سنوات في ريال مدريد، والجميع يؤكد أن اللاعب المشهور ضروري في المنتخب ولكنهم يعاتبونه لأنه لا يردد النشيد الوطني لفرنسا، انا أيضا لاأردده لأنني أخطئ دائما في ترديده".

أما عن مدرب الديكة الفرنسية ديدي ديشان ورئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغراي، فإن المدرب الفرنسي المعتزل لا يعتبرهما عنصريان وقال في هذا الشأن: "ديشان ولوغراي ليسا عنصريان، ولكنهما يعتقدان أن استدعاء بن زيمة سيجعل الناس ينقلبون ضدهم، ربما قرارهما صائب ولكن في نهاية المطاف لم نتوج بكأس أمم أوروبا ولو كان بن زيمة مع المنتخب ربما كنا سنفوز بها، الآن ماعلينا إلا أن ننتظر قرار العدالة و لكن الأكيد أن استبعاده يعتبر فوضى كبيرة".