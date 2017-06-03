بالفيديو بابا.. لن أتراجع عن الإستقالة وهناك لاعب جلب عصابة للإعتداء علي

وأرجع رئيس الحمراوة المعروف باسم "بابا" تمسكه بالإستقالة من منصبه إلى الفوضى الكبيرة التي تميز بيت الفريق وقال في هذا الشأن خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بفندق "روايال" في وهران: "قرار الإنسحاب من المولودية لا رجعة فيه وسأقدمها أمام مجلس الإدارة"، وأضاف: "عيب أن يجلب لاعب عصابة لاعتداء على الرئيس"، وتابع قائلا: "الإضراب عن التدريبات يكون بشكل حضاري وليس الجلوس بتلك الطريقة التي شعرت فيها أن اللاعبين جالسين في قعدة إفطار رمضان".

في المقابل نفى "بابا"، الإشاعات التي تحدثت عن تزويد خزينة الفريق ب30 مليار وقال في هذا الشان:"المساهم الذي قال لكم أن 30 مليارا دخلت الخزينة في الموسم الماضي غير صحيح"، كما أكد عدم تهربه من المسؤولية واستعداده لدفع مستحقات اللاعبين: "الصكوك المالية جاهزة منذ مدة، أنا لست منافقا ولا أتهرب من مسؤولية دفع المستحقات"، ووعد بتسوية جميع الاجور في وقت لاحق وتوعد كل من غاب عن التدريبات سيحال على المجلس التأديبي.

واتهم ذات المتحدث أربعة لاعبين بالتسبب في إثارة الفتنة داخل المجموعة، متوعدا اياهم بعدم تلقي مستحقاتهم المالية: "أربعة لاعبين في الفريق كانوا السبب في كل ما حدث ولن يأخدوا سنتيم من أموالي"، وفي المقابل حرص الرئيس المستقيل على شكر لاعبين على مساندتهما له طيلة الفترة الماضية قائلا "سباح وناتاش كانوا رجال معي".