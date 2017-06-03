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المصارعة حاج سعيد تحرز ذهبيتين في بطولة افريقيا للكراتي دو

نشر يوم 2017/06/03 901 0 كريم تيغرمت المصارعة حاج سعيد تحرز ذهبيتين في بطولة افريقيا للكراتي دو
أحرزت سيدات المنتخب الوطني للكراتي دو، ذهبيتين في إفتتاح فعاليات الطبعة الـ 16 لبطولة إفريقيا الجارية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وعادت الميدالية الذهبية الأولى للمصارعة حاج سعيد كاميليا، أمس الجمعة في إفتتاح المنافسة، وذلك في إختصاص "الكاتا فردي" حسب ما أفاد به موقع وكالة الأنباء الجزائرية، لتتمكن بعدها ذات المصارعة من إحراز المرتبة الأولى أيضا حسب الفرق رفقة  المنتخب الوطني للسيدات، وخصصت فعاليات اليوم الأول لإختصاص "الكاتا" سيدات فردي وحسب الفرق، إلى جانب الكوميتي رجال.

وتستمر المنافسة ضمن هذه البطولة إلى غاية الـ6 من شهر جوان الجاري وكانت قد انطلقت يوم 2 جوان، أين يتنافس 20 بلدا من بينهم الجزائر على تحقيق الذهب في هذه الطبعة الـ 16، ضمن جميع الأصناف والتخصصات،  

 

 

 

 

 

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