الريال يفوز على اليوفي ويُتوج بطلا لكأس رابطة الأبطال الأوروبية

تمكن ريال مدريد الاسباني من الفوز بلقبه 12 في كأس رابطة الأبطال الأوروبية، على نظيره يوفنتوس الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف لهدف واحد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب الميلينيوم ستاديوم.

الريال دخل المقابلة بجدية كبيرة وبحذر تام، حيث تمكن أشبال زين الدين زيدان من فتح باب التهديف عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 20، قبل أن يرد عليه لاعب يوفنتوس ماريو ماندوكيتش في الدقيقة 27.

زيدان قام بتغييرات محكمة مكنت لاعبيه من تسجيل ثلاثة أهداف أخرى عن طريق كاسيميرو وأسينسيو وكريستيانو، في حين لم يتمكن لاعبو اليوفي من مجاراة النادي الملكي الذي حقق لقبه الثاني على التوالي.

الريال بفوزه اليوم بكأس رابطة الأبطال الاوروبية، تمكن من تحقيق اللقب الثاني له هذا الموسم بعد لقب الليغا الإسبانية.