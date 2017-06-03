زيدان يحقق اللقب الخامس في مشواره التدريبي مع الريال

حقق النجم العالمي زين الدين زيدان ومدرب ريال مدريد الإسباني خمسة القاب كاملة في مسيرته التدريبية القصيرة مع النادي الملكي.

زيدان كسر أول الأرقام بفوزه بكأس رابطة الأبطال الأوروبية للمرة الثانية على التوالي حيث لم يسبقه أي مدرب لهذا الإنجاز، ويضاف الى هذين اللقبين لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بمعدل لقب كل 103 يوم قضاها في تدريب ريال مدريد.

وتنتظر زين الدين زيدان مواجهات مهمة مع بداية الموسم الجديد قد ترفع رصيده من الألقاب إلى سبعة، بمواجهة لغريمه التقليدي برشلونة في كأس السوبر الإسباني، ومانشيستر يونايتد الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبي، دون أن ننسى كأس العالم للأندية التي تقام نهاية العام الجاري.