غريب: «حققنا أهدافنا المسطرة ولاعبونا يرغبون في التتويج بكأس إفريقيا»

كشف المدير العام لمولودية الجزائر، عمر غريب، أن فريقه حقق نسبيا حتى الآن كل الأهداف التي سطرها بداية الموسم الحالي، بعدما خطا خطوة عملاقة للتواجد في ربع نهائي كأس الكاف، موضحا في تصريحاته، أمس، في مطار هواري بومدين عقب وصول تعداد الفريق من سويزيلاندا، أن لاعبي المولودية هم أيضا يرغبون في التتويج بكأس الكاف ودخول تاريخ النادي من بابه الواسع: «منذ اليوم الأول قلنا إننا نستهدف التأهل لربع نهائي كأس الكاف، فنحن نتواجد حاليا في نصف نهائي كأس الجمهورية وفي البطولة نحتل المركز الثاني، وعليه أظن أن هدفنا المسطر قد تحقق وسنسيّر 20 يوما المتبقية من المنافسة بشكل جيد، كما أننا نطمح لاسترجاع صدارة البطولة بما أننا نحتل المرتبة الثانية حاليا، ويوم 14 جوان سنرى من هو البطل»، وأضاف: «اللاعبون يرغبون أيضا في التتويج بكأس إفريقيا ودخول تاريخ المولودية».

العميد يضع قدما في ربع نهائي كأس «الكاف» وحلم الشناوة بالتتويج يكبر

وضعت مولودية الجزائر قدما في ربع نهائي كأس الكاف، واقتربت كثيرا من اجتياز عقبة دور المجموعات، بعدما تمكنت من العودة بتعادل ثمين أول أمس من خارج الديار، في المواجهة التي جمعته أمام مبابان السوازيلاندي، في حصيلة تعتبر جد إيجابية لحد الآن بالنسبة للممثل الجزائر الوحيد في كأس الكاف، وهو الأمر الذي جعل حلم التتويج بها يكبر أكثر فأكثر بالنسبة للطاقم الفني والإداري واللاعبين وبدرجة أكبر الجماهير التي بدأت تتفاءل خيرا بقدرة فريقها على تحقيق الأهداف المطلوبة ومواصلة الصراع على الجبهات الثلاث إلى آخر لحظة، كما تحسروا كثيرا على فشلهم في فك العقدة خارج الديار في المنافسات الإفريقية، خصوصا بعد الفرص الكثيرة التي سنحت لهم خلال أطوار اللقاء، وتفنن لاعبي الخط الأمامي في تضييع كرات سهلة أمام المرمى. من جهة أخرى، عاد الفريق مساء أمس إلى الجزائر العاصمة على متن رحلة خاصة، على أن يستأنف تحضيراته غدا للقاء الذي سيتنقل فيه لمواجهة سريع غليزان، برسم الجولة 28 من رابطة موبيليس المحترفة الأولى، هذا الأربعاء.