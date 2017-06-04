غولام يقترب من تمديد عقده مع نابولي بعد تخفيض شرطه الجزائي

اقترب الدولي الجزائري، فوزي غولام، مدافع نادي نابولي الإيطالي، أكثر من أي وقت مضى من تمديد عقده مع ناديه ومواصلة المغامرة معه، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة النادي بخصوص بنود العقد الجديد الذي سيوقع عليه لتمديد بقائه مع نابولي، بحكم أن عقده ينتهي شهر جوان سنة 2018، وعلى رأسها قيمة شرطه الجزائي في حال توقيعه لأربع سنوات.

حيث رضخ مسؤولو نابولي لأوامر لاعب الخضر وقرروا تخفيض شرطه الجزائي خلال العقد الجديد الذي سيجمع الطرفين، حيث كانوا يصرون على تحديده بـ30 إلى 40 مليون أورو في بداية المفاوضات ليصبح في حدود 26 مليون أورو، وهي القيمة التي ستمكن الأندية المهتمة بخدمات غولام مستقبلا بالحصول على خدماته في حالة توفيرها، حسبما كشف عنه موقع «توتو ميركاتو واب» الإيطالي في تقاريره الصادرة، أمس، نقلا عن موقع «الماتينو» والذي أكد أيضا أن إدارة نابولي عرضت في وقت سابق على مدافعها الأيسر تمديد عقده لأربع سنوات أخرى مقابل 1.8 أورو سنويا، وهو ما وافق عليه، ليمهد الطريق لبقائه للموسم الخامس على التوالي مع نابولي، الذي انضم إليه موسم 2013/ 2014 قادما من ناديه الأصلي سانت ايتيان الفرنسي.

هذا ورغم أن غولام اقترب من البقاء مع نابولي وعقده مازال ساري المفعول إلى غاية الموسم القادم، إلا أن العديد من الأندية أعربت عن نيتها في الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفي مقدمتها كبار الأندية الأوروبية على غرار آسي ميلان الإيطالي، أتليتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

الجدير بالذكر، أن غولام شارك خلال الموسم المنقضي في 38 مباراة مع ناديه بمعدل 3189 دقيقة خلال جميع المنافسات.