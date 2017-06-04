فنربخشه يباشر مفاوضاته مع ويست هام لضم فيغولي على سبيل الإعارة

باشر نادي فنربخشة التركي مفاوضاته الرسمية مع نظيره نادي ويست هام يونايتد الانجليزي بهدف الاستفادة من خدمات لاعبه الدولي الجزائري سفيان فيغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة، حسبما كشفه موقع «فوتوماك» التركي، الذي أكد أن مبعوثين عن نادي فنربخشة اجتمعوا بمسؤولي نادي ويست هام، الإثنين الماضي، بالعاصمة الإنجليزية لندن، وجلسوا على طاولة المفاوضات، أين تقدم مفاوضو النادي التركي بعرضهم واقترحوا استعارة الدولي الجزائري الموسم المقبل، وهو ما لم يرفضه الانجليز ولم يقبلوا به، رسميا، حيث سيتم الرد على عرض فنربخشة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التشاور مع الطاقم الفني بقيادة المدرب «سلافن بيليتش» الذي لم يعتمد كثيرا على خدمات فيغولي طيلة الموسم المنصرم قبل أن يقرر الاحتفاظ به وعدم تسريحه خلال الميركاتو الصيفي القادم، إلا أن عرض الإعارة قد يجعله يتراجع عن فكرته، بما أنه لن يخسر خدمات لاعبه بصفة نهائية وسيتمكن من استرجاعه مع نهاية الموسم المقبل.

هذا وكشفت ذات المصادر أن مسؤولين عن فنربخشة سيجمعم اجتماع بنجم الخضر أو وكلاء أعماله في الأيام القادمة لإقناعه بحمل قميص فريقهم الموسم القادم على سبيل الإعارة، كون موافقة ويست هام دون موافقة اللاعب لن يسمح بنجاح الصفقة، فيما اقتناع فيغولي بعرض فنربخشة قد يدفعه للضغط على إدارة فريقه للسماح له بالانتقال إلى الدوري التركي لضمان اللعب بانتظام قبل العودة إلى النادي اللندني نهاية الموسم المقبل، وهو الوتر الذي ينوي نادي فنربخشة اللعب عليه في حال رفض ويست هام للعرض.

تجدر الإشارة إلى أن فيغولي سجل عودته إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري الذي غاب عنه في نهائيات كأس أمم إفريقيا المنقضية بالغابون، وسيكون معنيا بمواجهتي غينيا الودية والطوغو في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2019 يومي 6 و11 جوان على التوالي.