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بالصور.. إنذار خاطئ بوجود قنبلة يخلف جرحى وسط أنصار جوفنتوس

نشر يوم 2017/06/04 663 0 سميرة.ل بالصور.. إنذار خاطئ بوجود قنبلة يخلف جرحى وسط أنصار جوفنتوس
تسبب إنذار خاطئ بوجود قنبلة في مدينة تورينو الإيطالية، في إصابة أكثر من ألف مناصر لنادي جوفنتوس خلال متابعتهم لمباراة نهائي رابطة الأبطال الأوروبية سهرة أمس السبت.

أوردت تقارير صحفية إيطالية صبيحة اليوم، أن أكثر من ألف مناصر جرحوا سهرة أمس السبت، بسبب إنذار خاطئ بوجود قنبلة خلال تواجدهم في ساحة "سان كارلو" بمدينة تورينو أثناء متابعتهم لنهائي رابطة الأبطال الأوروبية، الذي جمع فريقهم جوفنتوس بريال مدريد الإسباني، حيث تجمع أكثر من 200 ألف مناصر في الساحة لمشاهدة المباراة عبر شاشة عرض عملاقة.

وحسب ذات المصادر فإن الجماهير سارعت إلى الهروب بمجرد سماعها إنذار وجود قنبلة، وهو ما تسبب في سقوط عدد كبير من الأنصار أرضا وبسبب التدافع الكبير جرح أكثر من ألف مناصر، ليعيش بذلك جماهير "السيدة عجوز" ليلة سوداء بكل معانيها فإلى جانب حدوث جرحى وسط الأنصار، فقد خسر جوفنتوس نهائي رابطة الأبطال على يد ريال مدريد بأربعة أهداف كاملة مقابل هدف واحد.

 

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