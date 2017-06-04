سليماني ضمن أسوء الصفقات في أوروبا

نشر موقع "غول" العالمي في نسخته الفرنسية، قائمة لأسوء 10 صفقات عقدت في الصيف الماضي في أقوى الدوريات الأوروبية، واعتمد الموقع على القيمة المالية التي صرفت على هذه الصفقات مقارنة بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في أنديتهم الجديدة، وتواجد اللاعب السابق لشباب بلوزداد ضمن هذه القائمة وصنف كواحد من أسوء الصفقات، حيث انتقل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى ليستر سيتي الإنجليزي بقيمة مالية وصلت 30 مليون أورو، إلا أن سليماني، فشل في تقديم الإضافة اللازمة لنادي "الثعالب" طيلة الموسم الذي حمل فيه ألوانه واكتفى بتسجيل 7 أهداف فقط.

وحملت هذه القائمة أيضا كل من كلاوديو برافو المنتقل من برشلونة إلى مانشستر سيتي ب18 مليون أورو، وخيسي المنتقل من ريال مدريد إلى باريس سان جرمان ب25 مليون أورو، بالإضافة إلى أندري غوميز الذي انتقل من فالنسيا إلى برشلونة ب35 مليون أورو وعدة لاعبين آخرين.