الجزائري لحولو يتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى لندن 2017

وضمن العداء الجزائري مشاركته في البطولة العالمية لألعاب القوى 2017، بعد فوزه في منافسات "بيدغوسزس" ببولونيا، أين تمكن من تحقيق توقيت قدره 49 ثانية و34 جزء من المائة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، وكان العداء عبد المالك لحولو قد حقق توقيت 50 ثانية و02 جزء من المائة، في خرجته الأولى والتي كانت بليتونيا، في 16 من شهر ماي المنصرم.

وبهذا أصبح لحولو رابع رياضي جزائري يضمن مشاركته في البطولة العالمية القادمة لألعاب القوى، بعد كل من كنزة دحماني في سباق ماراطون، محمد أمين بلفرار في سباق 800 متر وأمينة بتيش التي ستنافس في سباق 3000 متر موانع.