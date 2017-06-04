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الجزائري لحولو يتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى لندن 2017

نشر يوم 2017/06/04 64 0 كريم تيغرمت الجزائري لحولو يتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى لندن 2017
تأهل العداء الجزائري عبد المالك لحولو، للبطولة العالمية لألعاب القوى 2017، والمقرر إجراءها بلندن، في تخصص الـ 400 متر حواجز.

 وضمن العداء الجزائري مشاركته في البطولة العالمية لألعاب القوى 2017، بعد فوزه في منافسات "بيدغوسزس" ببولونيا، أين تمكن من تحقيق توقيت قدره 49 ثانية و34 جزء من المائة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، وكان العداء عبد المالك لحولو قد حقق توقيت 50 ثانية و02 جزء من المائة، في خرجته الأولى والتي كانت بليتونيا، في 16 من شهر ماي المنصرم.

وبهذا أصبح لحولو رابع رياضي جزائري يضمن مشاركته في البطولة العالمية القادمة لألعاب القوى، بعد كل من كنزة دحماني في سباق ماراطون، محمد أمين بلفرار في سباق 800 متر وأمينة بتيش التي ستنافس في سباق 3000 متر موانع.

 

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