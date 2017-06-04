بالصور.. تعداد المنتخب الوطني يكتمل والتحضيرات الجدية تنطلق

وصل صبيحة اليوم الأحد مدافع طرابزون سبور التركي كارل مجاني، إلى الجزائر وانضم إلى تربص المنتخب الوطني بمركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية، حسب ما ذكره بيان "الفاف" اليوم على موقعه الرسمي، ويأتي تأخر مجاني إلى مشاركته في آخر مباراة من الدوري التركي الممتاز مع فريقه أمس السبت، ومن المنتظر أن يشارك في تدريبات الخضر سهرة اليوم تحت إشراف المدرب الإسباني ألكاراز.

والتحق كل من لاعب إتحاد العاصمة عبد الرؤوف بن غيث و لاعب مولودية الجزائر براهيميم بدبودة أمس، بتربص الخضر بعدما عادا إلى أرض الوطن مع فريقهما، أين شاركا في المنافسة الإفريقية إلا أنهما لم يتدربا مع المجموعة واكتفيا بحصة إسترخاء مع المحضر البدني في قاعة تقوية العضلات على أن يتدربا اليوم بشكل عادي مع باقي اللاعبين.

وخصص المدرب الإسباني ألكاراز أمس، حصة فيديو مع اللاعبين ال24 لمتابعة بعض المباريات للمنتخب الوطني والوقوف على الأخطاء المرتكبة في السابق والعمل على تصحيحها، قبل أن يتدرب اللاعبون مع المحضر البدني ميغال أنجيل كامبوس في حصة تدريبية خفيفة، وانتهت في حدود الساعة السابعة مساء، أما بعد الإفطار فقد تدرب اللاعبون في السهرة لمدة ساعتين حيث انطلقت الحصة التدريبية في حدود الساعة التاسعة و النصف ليلا، سبقها إجتماع الناخب الوطني بأشباله، وشهدت تدريبات الخضر أجواء رائعة جدا حسب بيان "الفاف" دائما.