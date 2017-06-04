بالفيديو.. المنتخب الغيني يصل الى الجزائر ويسعى للفوز أمام الخضر

وحط المنتخب الغيني، بمطار هواري بومدين بتعداد مكتمل من اللاعبين والطاقم الفني، الذي يعول على مواجهة الجزائر الودية لتجهيز منتخبه، باعتبار أن المباراة تدخل ضمن تحضيرات المنتخبين لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

وقال مدرب المنتخب الغيني لابي بنغوارا في تصريح خص به قناة "النهار": "لدينا مباراة مهمة أمام الكوديفوار ونسعى للتحضير لها من خلال وديتنا أمام الجزائر"، كما أكد المدرب الغيني أن نتيجة هذه المباراة تهم منتخبه موضحا: "نريد تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لأننا نسعى لتحسين مركزنا في التصنيف العالمي للفيفا".

من جهتهم أكد لاعبو المنتخب الغيني تصريحات مدربهم بخصوص أهمية مباراتهم أمام الجزائر، حيث قال اللاعب فاندونو سيمو: "المباراة مفيدة للفريقين للإستعداد للمباريات الرسمية المقبلة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، لذا سنرمي بكل ثقلنا فيها".

وسيحتضن ملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة ودية غينيا أمام الجزائر بعد غد الثلاثاء ، ابتداء من الساعة 22:30 ليلا.