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قديورة يصف زيدان بـ "شيخ المدربين "بعد تتويجه برابطة الأبطال

نشر يوم 2017/06/04 2761 0 يونس رزيق قديورة يصف زيدان بـ "شيخ المدربين "بعد تتويجه برابطة الأبطال
وصف اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة مدرب فريق ريال مدريد الإيسباني "زين الدين زيدان" بلقب "شيخ المدربين " بعد تتويجه بلقب رابطة أبطال أوروبا عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق الملكي في المباراة النهائية أمام جوفنتوس الإيطالي برباعية مقابل هدف واحد .

وغرد قديورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر " قائلا : " شيخ المدربين" مرفقة بصورة لزيدان خلال أحد الومضات الإشهارية الجزائرية .

وتمكن زيد الدين زيدان من دخول تاريخ رابطة أبطال أوروبا بعدما أصبح أول مدرب منذ 27 عاماً يحتفظ بلقب المسابقة القارية الأبرز، ولم يحقق أي مدرب هذا الانجاز منذ أريغو ساكي مع ميلان الإيطالي عامي 1989 و1990. وإضافة إلى تحقيق هذا الانجاز بعد كل هذا الوقت، بات زيدان أول مدرب يحققه في الصيغة الحديثة للمسابقة التي دخلت حيز التطبيق عام 1993.

 

 

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