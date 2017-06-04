قديورة يصف زيدان بـ "شيخ المدربين "بعد تتويجه برابطة الأبطال

وغرد قديورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر " قائلا : " شيخ المدربين" مرفقة بصورة لزيدان خلال أحد الومضات الإشهارية الجزائرية .

وتمكن زيد الدين زيدان من دخول تاريخ رابطة أبطال أوروبا بعدما أصبح أول مدرب منذ 27 عاماً يحتفظ بلقب المسابقة القارية الأبرز، ولم يحقق أي مدرب هذا الانجاز منذ أريغو ساكي مع ميلان الإيطالي عامي 1989 و1990. وإضافة إلى تحقيق هذا الانجاز بعد كل هذا الوقت، بات زيدان أول مدرب يحققه في الصيغة الحديثة للمسابقة التي دخلت حيز التطبيق عام 1993.