بالفيديو.. أبطال أوروبا يحتفلون بالفوز في شوارع مدريد

وشارك نجوم الفريق الملكي، وجهازه الفني، الفرحة مع المشجعين بالمرور عبر شوارع مدريد على متن حافلة مكشوفة، حاملين كأس التشامبيونز ليغ، حيث جابت الحافلة التي تقل اللاعبين ساحة سيبيليس الشهيرة، والمغلقة أمام حركة المرور، أين احتشد عشرات الآلاف من الجماهير .

كما وصف رئيس نادي الميرينغي فلورنتينو بيريز عند إستباله لابطال أوروبا بأفضل لاعب، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثنائية أمام اليوفي والمرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب للمرة الخامسة، وكذا المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، بأنه أفضل مدرب .

ويذكر أن ريال مدريد فاز بالنهائي أمام فريق يوفتوس الايطالي بتنيجة 4 – 1 في المباراة النهائية التي جمعتهما، يوم أمس السبت، على ملعب ميلينيوم ستاديوم ، في العاصمة الويلزية كارديف، كما توج بلقب بطل دوري الليغا .