فتنة بين اللاعبين بسبب الأموال والنادي الإفريقي يعرض 700 مليون شهريا على تام بانغ

بورديم يمنح موافقته للوفاق

تهاطلت العروض على لاعب وفاق سطيف، وسط الميدان الكاميروني تام بانغ، بعد المشوار الجيد الذي قدمه منذ انضمامه إلى الوفاق بداية الموسم الحالي، أين وقع على عقد لموسم واحد، وقد كشفت مصادر أن اللاعب يدرس حاليا 3 عروض قبل اختيار وجهته، بعد أن وصله عرض من نادٍ فرنسي من الدرجة الأولى، رفض مصدرنا الكشف عن اسمه، إضافة إلى عرض من الدرجة الأولى التركية، كما عرضت عليه إدارة النادي الإفريقي حسب نفس المصدر 700 مليون شهريا مقابل التوقيع لموسمين، في انتظار جلوس حمّار مع اللاعب ومناجيره من أجل الخوض في مقترح تمديد العقد، لكن مطالب اللاعب المالية المرتفعة بالنظر إلى العروض التي وصلته، تجعل إقناعه بالبقاء جد مستبعد، إن لم يكن مستحيلا، حيث إن تجديده يعني تلقيه أجرة شهرية لا تقل عن 700 مليون، وهو أمر لا يمكن للرئيس حمّار أن يوافق عليه بالنظر إلى إمكانيات الفريق، خاصة أن اللاعب سيكون حرا من أي ارتباط مع نهاية الموسم.

فتنة بين اللاعبين في التدريبات بسبب الأموال

بدأت سياسة الإدارة في التعامل بالكيل بمكيالين بين عناصر التعداد، تلقي بظلالها، حيث كانت الإدارة قد راهنت على بعض الركائز وقامت بتسوية كامل أجورهم الشهرية على غرار جابو، آيت واعمر وزيتي، والذين تكفلوا بطمأنة زملائهم وتسيير الجولات الفارطة، قبل أن يصل مسامع بقية العناصر ما أقدمت عليه الإدارة، حيث بدأت حركة احتجاجية وسط التعداد للمطالبة بأموالهم، والتي تجد معارضة من جابو، آيت واعمر وزيتي قصد إخمادها، لتتطور الأمور وتصبح فتنة وسط التعداد، بعد أن أصبح الثلاثي مستهدفا من قبل بقية العناصر في التدريبات وحدوث ملاسنات بين الطرفين بسبب التدخلات الخشنة، مما أفسد حسابات الطاقم الفني في تطبيق برنامجه التدريبي والتحضير الجيد لموعد هام.

الطاقم الفني متخوف ويطالب حمّار بالتدخل

بدا الخوف ظاهرا على ملامح الطاقم الفني بسبب الحالة النفسية للاعبين، والتي أثرت على السير الحسن للتحضيرات لمواجهة هامة وحاسمة في مصير لقب البطولة، ويتخوف الطاقم الفني بقيادة ماضوي من أن تمتد هذه الفتنة إلى مواجهة الأربعاء، مما قد ينعكس على نتيجة المباراة، وهي الوضعية التي جعلت الطاقم الفني يطالب الرئيس حمّار بالتدخل لإيجاد حل لإنهاء الأزمة.

حمّار تجنب التدخل بسبب غياب الملموس

تجنب الرئيس حمّار التدخل طيلة الحصص التدريبية الفارطة، رغم أن الطاقم الفني أبلغه بما عرفته التدريبات منذ حصة الاستئناف لسهرة الجمعة، حيث يعلم الرئيس حمّار بمطلب اللاعبين بالحصول على أجرة شهرية قبل التنقل إلى بجاية، في وقت أن الخزينة شاغرة، في المقابل أصبح عناصر التعداد يرفضون الوعود ويطالبون بالملموس، مما يعطي فكرة عن الحالة النفسية المحبطة التي تجري فيها التحضيرات لمواجهة مصيرية مثل مواجهة بجاية.

جحنيط أكثر المتأثرين ومشاركته في الشك

يظهر وسط الميدان أكرم جحنيط، منذ استئناف التدريبات، حالة من الإحباط وعدم التركيز في التدريبات، حيث يتدرب دقائق ثم يخضع للعلاج لدى المدلك لحظات أخرى، ثم يغادر الحصة قبل نهايتها، حيث يعتبر اللاعب الأكثر تأثرا وسط التعداد بسبب عدم تلقيه أمواله على امتداد 8 أشهر كاملة، ويبقى ينتظر الموعد قبل التنقل إلى بجاية لتلقي جزء من أمواله وضمان استعادة كامل قدراته التركيزية وحضور مواجهة الأربعاء، خاصة أن جحنيط يعيش أحسن أيامه، بعد أن كان وراء هدف الفوز أمام الساورة وفي الدقائق الأخيرة.

حمّار يدرس مقترح مهاجم العلمة لعوافي

يدرس الرئيس حسان حمّار مقترح ضم مهاجم مولودية العلمة، الشاب لعوافي، الذي يوجد في نهاية عقده، حيث كان مناجير الوفاق، الذي سبق له العمل في العلمة، وراء نصح حمّار باستقدام المهاجم، على أساس أنه يملك إمكانيات وقدرات كبيرة، ويبقى الإشكال أن المهاجم لعوافي الذي هو من مواليد 96، سيكون في أول موسم له أكابر، بعد أن استنفذ إجازة لاعب آمال، في الوقت الذي يراهن الرئيس حمّار على أصحاب الخبرة تحسبا لمشاركة الفريق في رابطة الأبطال الإفريقية الموسم القادم.

بورديم تفاوض ومنح موافقته للوفاق

كشفت مصادرنا أن الوسط الهجومي الشاب بورديم حضر إلى مدينة سطيف وجلس على طاولة المفاوضات مع الرئيس حمّار، وبحضور مناجيره ووالده، حيث وافق اللاعب على العودة إلى الفريق الذي ترعرع فيه، ووجه الإدارة إلى إدارة فريقه للتفاوض على تسريحه، ونفس الموقف اتخذه اللاعب مع فريقه السابق اتحاد العاصمة، مبديا استعداده للعب مع الفريق الذي يجلب ورقة تسريحه.