مالك ورئيس مرسيليا قريبا في الجزائر لإنشاء مدرسة كروية

سيحل مالك نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، فرانك ماكورت، برفقة رئيس الفريق، جاك هنري إيرو، والمدير الرياضي، أندوني زوبيزاريتا، بالجزائر قريبا بهدف بحث إمكانية إنشاء مدرسة تكوين لنادي الجنوب الفرنسي في الجزائر، في إطار سعي الفريق إلى إنشاء مركز للتكوين في القارة الإفريقية، على غرار المركز الذي يمتلكه في العاصمة السينغالية، داكار، حيث كشف موقع قناة «بي أف أم تيفي» أن مسؤولي «لوام» سيحطون الرحال في الجزائر قريبا، من دون الكشف عن موعد الزيارة تحديدا، وهذا في إطار جولتهم في القارة السمراء التي سيدشنونها بزيارة مركز تكوين الفريق في العاصمة السينغالية داكار يومي 19 و20 من شهر جوان الجاري، قبل برمجة زيارتين لكل من الجزائر والكاميرون.

هذا وأكد ذات المصدر أن «ماكورت» ومرافقيه سيزورون عدة منشآت خلال زيارتهم للوقوف عند مدى الإمكانيات المتوفرة وإمكانية نجاح مدرسة التكوين التي ينوي الفريق إنشاءها، كما سيبحث رئيس نادي الجنوب الفرنسي عن إمكانية توقيع اتفاقية شراكة مع أحد النوادي الجزائرية، على غرار ما يستهدفه في الكاميرون والسينغال وعديد البلدان الإفريقية، وهو ما سيعود بفائدة كبيرة على النوادي الإفريقية المعنية وأولمبيك مرسيليا، على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني سبق له إبداء رغبته في افتتاح مدرسة تكوين للعملاق الملكي في الجزائر قبل حوالي السنتين في مدينة أم البواقي، إضافة إلى توقيع عقد شراكة مع نادي اتحاد الشاوية، إلا أن الأمور لم تسر وفق ما يتمناه الطرفان لأسباب عديدة وقفت في وجه تحقيق المشروع.