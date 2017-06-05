براهيمي: «أتمنى أن يسمح التغيير الموجود في الخضر بتحقيق أهدافنا»

كشف مهاجم المنتخب الوطني، ياسين براهيمي، عن آماله الكبيرة في أن يساهم التغيير الذي عرفه بيت الخضر مؤخرا، في إحداث الوثبة المطلوبة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة خلال الاستحقاقات القادمة، والفوز بأكبر قدر ممكن من المواجهات التي تنتظرهم مستقبلا.

وأوضح براهيمي في تصريحاته خلال المنطقة المختلطة، أول أمس، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أن الأمور داخل المنتخب الوطني تسير بشكل جيد خلال التربص الحالي، خصوصا بعد أن ترك وزملاؤه إخفاقهم في كأس أمم إفريقيا الأخيرة وراءهم، ونفس الشيء بالنسبة للمدرب الجديد ألكاراز، الذي قال بشأنه إنه يتشرف بالعمل معه خلال مغامرة جديدة: «الأمور تسير بشكل جيد حاليا، رغم أننا أخفقنا في كأس إفريقيا 2017 بالغابون، وأعتقد أنه يوجد تغييرات كثيرة في المنتخب الوطني، ونتمنى أن يسمح لنا هذا التغيير بتحقيق أهدافنا والفوز بأكبر قدر ممكن من اللقاءات، كما أن الأمور تسير بشكل جيد أيضا مع مدرب المنتخب الوطني الجديد لوكاس ألكاراز، ولحد الآن المجموعة تركز على العمل وأتمنى أن يكون هذا في صالحنا خلال تحدياتنا المقبلة، خصوصا وأننا تركنا الإخفاق في كأس إفريقيا الأخير وراءنا، والآن هناك انطلاقة جديدة نسعى لتكون جيدة».

وأضاف لاعب نادي بورتو «صحيح أنني عملت مع ألكاراز من قبل لموسم ونصف، وهذا شرف لي، والآن توجد مغامرة جديدة وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد مع المدرب»، وبخصوص التدعيم الذي قام به الطاقم الفني للخضر باستدعاء لاعبين شبان للمشاركة في التربص الحالي قال: «وجود لاعبين شبان جدد في المنتخب أمر جيد، وسيكون بمثابة انتعاش للخضر، سواء في الحاضر أو المستقبل، وهذا سيساعد المنتخب الوطني أيضا».