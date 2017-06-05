فغولي: «مستعد دائما للتضحية من أجل الخضر وألكاراز مدرب كفء وخبرته ستخدمنا»

كشف لاعب المنتخب الوطني، سفيان فغولي، عن استعداده التام والدائم من أجل التضحية عندما يتعلق الأمر بالخضر واستدعائه للمشاركة في اللقاءات التي تنتظرهم خلال الاستحقاقات القادمة، معتبرا عودته من جديد إلى صفوف المنتخب شرفا له، وأبدى فغولي إعجابه بالمدرب الجديد، لوكاس ألكارز، ووصفه بالمدرب الكفء وصاحب الخبرة الطويلة في الميادين.

حيث صرح فغولي على هامش المنطقة المختلطة، أمس، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى: «أنا فخور بالعودة إلى المنتخب الوطني من جديد، وهذا شرف لي وأنا سعيد لأنني سأكون جزءا من هذه المغامرة الجديدة، وعليه أنا رهن إشارة مدرب الخضر ودائما مستعد للتضحية من أجل المنتخب الوطني، وزيادة عن هذا أنا سعيد بعد أن أنهيت الموسم مع واست هام بتسجيلي هدفا»، وأضاف: «في المنتخب الوطني هناك مدرب يحاول ترسيخ فلسفة وعمل قاعدي لمشروع، وعلى اللاعبين التركيز على هذا الأمر لأنه لا يوجد وقت كافٍ، وإلى جانب هذا يجب أن نجد روح التضامن في المجموعة، وأعتقد أنه يجب القيام بذلك لتحقيق أمور جيدة، كما أنني لم أجد تغييرا كبيرا في المنتخب الوطني»، وبخصوص رأيه في الناخب الوطني الجديد ألكاراز وماذا قاله له عند اجتماعه في المرة الأولى بالعاصمة الانجليزية خلال الجولة التي قام بها المدرب الإسباني إلى أوروبا لملاقاة لاعبيه، قال: «عندما التقيت بالمدرب ألكاراز ومعه حكيم مدان في لندن ترك لي انطباعا جيدا، خصوصا وأنني أتحدث الإسبانية، وأنا فخور بالعمل معه، ألكاراز مدرب كفء ويحمل من ورائه خبرة كبيرة ويمكنه أن يخدمنا كثيرا، وعلى اللاعبين أن يقدموا كل ما لديهم ويسمعوا كلامه، ويجب أن تكون روح المجموعة أيضا».