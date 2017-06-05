تعداد «الخضر» يكتمل وألكاراز يرفع وتيرة التدريبات قبل مواجهة الطوغو

أجرت تشكيلة المنتخب الوطني أمس، ثاني حصة تدريبية لها بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، تحسبا للمباراة المهمة أمام منتخب الطوغو المقررة في الـ11 من الشهر الجاري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، وقبلها المباراة الودية المنتظرة سهرة الغد على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، واستهل رفقاء غولام اليوم الثاني من التحضيرات بحصة معاينة لقطات فيديو لبعض مباريات المنتخب في حضور الجهاز الفني الذي يقوده الإسباني لوكاس ألكاراز، وبعدها أجرى اللاعبون حصة تدريبية خفيفة خصصت للجانب البدني داخل قاعة تقوية العضلات، وهي الحصة التي أشرف عليها المحضر البدني ميغيل أنخيل كامبوس إلى غاية الساعة الـ19:00.

وبعد الإفطار، كثف الناخب الوطني من وتيرة العمل ورفع الريتم نوعا ما مقارنة باليوم الأول، حيث دامت الحصة قرابة الساعتين، خصص فيها جزءا كبيرا من العمل للجانب التقني والتكتيكي، حيث جرت الحصة في ظروف جيدة ومعنويات مرتفعة. هذا وعرفت الحصة مشاركة 24 لاعبا، ولم يسجل سوى غياب متوسط الميدان كارل مجاني الذي خاض أول أمس آخر مباراة له في الدوري التركي رفقة نادي طرابزون سبور، والتحق صبيحة أمس بمركز سيدي موسى. كما التحق المدافع إبراهيم بدبودة ومتوسط الميدان عبد الرؤوف بن غيث بتربص الخضر بعد عودتهما من سوازيلاندا ومصر على التوالي، أين شارك الأول رفقة المولودية في كأس الكاف، والثاني رفقة الاتحاد في رابطة أبطال إفريقيا، ولم يتدرب الثنائي مع المجموعة بل خصص لهما عمل داخل الصالة على أن يكون الجميع حاضرا في حصة اليوم، وما أراح المدرب ألكاراز هو أن التحضيرات تجري بتعداد مكتمل ولم يسجل أي إصابات وسط المجموعة، وهو ما سيتيح له فرصة تسطير برنامجه والتحضير الجيد لمباراتي غينيا والطوغو.