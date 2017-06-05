ألكاراز يعاين أرضية ملعب البليدة قبل مواجهة غينيا

نشر الموقع الرسمي الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بيانا صباح اليوم، يؤكد فيه تنقل الناخب الوطني إلى ملعب البليدة الذي من المنتظر أن يحتضن مواجهتي الخضر أمام غينيا و الطوغو، وكان برفقته المناجير عيد الحكيم مدان وهذا من أجل معاينة أرضية الملعب و الوقوف على مدى جاهزيتها، على اعتبار أنه لم يبرمج أي حصة تدريبية في ملعب تشاكر قبل مواجهة غينيا الودية.

وكان لاعبو المنتخب الوطني قد اختاروا ملعب تشاكر بالبليدة لخوض مواجهة غينيا الودية، ومواجهة المنتخب الطوغولي برسم الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، بدلا من ملعب 5 جويلية، نظرا لتعودهم اللعب فيه كما أنه يعتبر فأل خير عليهم.