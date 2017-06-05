ثالث يوم من تربص الخضر.. سوداني وعطال يعانيان من الإرهاق

عانى هلال سوداني و يوسف عطال من الآلام بسبب الإرهاق، حسب بيان "الفاف" على موقعها الرسمي، حيث انضم سوداني إلى تربص الخضر مباشرة بعد خوضه مباراة نهائي كأس كرواتيا ولم يستفد من الراحة، وهو ما جعلهما لايكملان الحصة التدريبية ليوم أمس الأحد، وبرمج الطاقم الطبي لهما حصة للإسترجاع.

ومنح الناخب الوطني حرية الإختيار للاعبين في التدرب داخل قاعة تقوية العضلات لمركز سيدي موسى، قبل الإفطار حيث اختار بعض اللاعبين التدرب بينما فضل الآخر الركون إلى الراحة للإسترجاع خاصة بعد الحصة التدريبية المرهقة التي أجروها سهرة السبت التي دامت لساعتين، بينما شارك الجميع في حصة السهرة التي كانت خفيفة.