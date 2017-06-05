هازارد يتعرض لإصابة خطيرة ويغيب لفترة طويلة

وأعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على موقعه الرسمي، تعرض هازارد لكسر على مستوى الكاحل خلال تدريبات المنتخب البلجيكي، الذي يحضر لمواجهة المنتخب التشيكي اليوم، ومواجهة منتخب استوانيا في تصفيات مونديال روسيا 2019 التي ستلعب يوم 9 جوان.

ومن المنتظر أن يغيب هازارد لفترة لن تقل عن 3 أشهر، حسب ما أوردته عدة تقارير صحفية بلجيكية وإنجليزية، وهو ما يعتبر ضربة موجعة لنادي تشلسي حيث سيغيب اللاعب عن بداية الموسم القادم مع فريقه في حال استمراره معه، على اعتبار أن ريال مدريد يضغط لإستقدامه هذا الصيف.