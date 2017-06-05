الطوغو ينهي تحضيراته بفوز معنوي على منتخب جزر قمر

وتمكن المنتخب الطوغولي من تحقيق فوز مهم معنويا، على حساب منتخب جزر القمر بـ2-0 في مباراة ودية جمعت الفريقين أمس الأحد بمرسيليا، تحضيرا لخوض مواجهة الجزائر المقررة يوم 11 جوان الجاري لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، وتعتبر هذه المباراة الودية الثانية للمنتخب الطوغولي ، حيث خسر مباراته الأولى الأسبوع الماضي أمام المنتخب النيجيري بثلاثية نظيفة.

من جهته سيخوض المنتخب الوطني الجزائري مباراة ودية قبل مواجهة منتخب الطوغو، غدا الثلاثاء أمام المنتخب الغيني على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة إبتداء من الساعة 22:30 ليلا.